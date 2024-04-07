Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Информация о том, что 66 человек пострадали в городе Орске из-за наводнения, не соответствует действительности, сообщило 7 апреля правительство Оренбургской области.

Егор Алеев/ТАСС

В пресс-службе областного правительства отметили, нет никаких пострадавгших в результате паводка, кроме 18 человек с кишечной инфекцией.

Также власти опровергли информацию о четырёх погибших в Орске. В затопленных районах при патрулировании, действительно, обнаружили тела двоих погибших, но экспертиза установила, что они погибли не из-за наводнения.

Как сообщало ИА Регнум, источник Telegram-канала «112», что в Орске пострадали 66 человек, включая 17 детей. Также канал сообщил, что в городе затопило шесть учреждений здравоохранения и 86 пунктов временного размещения. О четырёх погибших канал сообщал 6 апреля.

В Орске вечером 5 апреля дамба получила повреждение. Это произошло из-за того, что река Урал сильно поднялась, в дамбе разрушилось место наибольшей нагрузки. В результате в городе подтопило 6644 жилых дома. Людей эвакуируют из пострадавших районов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл 7 апреля в Орск. Он проведёт в городе, пострадавшем от паводка, оперативное совещание.