Киев, 8 апреля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Сохранение генерации атомных электростанций позволит Украине избежать тотального блэкаута, даже если страна утратит все остальные генерирующие источники. Об этом 7 апреля заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко, сообщает «Новое издание».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Глава ведомства уточнил, что АЭС вырабатывают более 50% электроэнергии на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что население должно экономить электричество, поскольку энергосистема страны столкнулась с дефицитом. Глава правительства отметил, что отказ от экономии приведёт к отключениям света.

5 марта появилась информация, что на Украине снизили мощность энергоблоков одной из атомных электростанций. Этот шаг связали с выводом в ремонт высоковольтной линии электропередачи. Компания «Укрэнерго» не уточнила, на какой из АЭС проводились работы.

22 марта стало известно, что остановилась крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС (Днепрогэс). 29 марта в Одессе аварийно отключилась подстанция из-за чего без света остались два района.

31 марта министерство энергетики Украины объявило о введении в Харькове графиков почасовых отключений электроэнергии.