На Украине сообщили об отключении электричества в Одессе
«Страна. ua»: в Одессе аварийно отключилась подстанция, часть города обесточена
Одесса, Украина, 29 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. В Одессе аварийно отключилась подстанция. Без электричества остались жители Хаджибейского и Киевского районов, сообщает «Страна. ua » со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК.
«В Одессе аварийно отключилась подстанция, без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов», — следует из сообщения.
В посте говорится, что в течение нескольких часов подачу электроэнергии постараются восстановить.
Как передавало ИА Регнум, ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о то, что в Одессе прогремел взрыв.
По данным официального ресурса оповещения граждан, в Одесской, а также Николаевской областях Украины прозвучала сирена воздушной тревоги.
Сообщения о взрывах в Одессе поступают с Украины в течение нескольких суток.