Одесса, Украина, 29 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. В Одессе аварийно отключилась подстанция. Без электричества остались жители Хаджибейского и Киевского районов, сообщает «Страна. ua » со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В Одессе аварийно отключилась подстанция, без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов», — следует из сообщения.

В посте говорится, что в течение нескольких часов подачу электроэнергии постараются восстановить.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о то, что в Одессе прогремел взрыв.

По данным официального ресурса оповещения граждан, в Одесской, а также Николаевской областях Украины прозвучала сирена воздушной тревоги.

Сообщения о взрывах в Одессе поступают с Украины в течение нескольких суток.