Киев, 7 декабря, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Жители Украины должны экономить электричество, поскольку в энергосистеме страны есть дефицит, и при отсутствии экономии электричество придётся отключать, заявил 7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

РИА Новости

«Правительство и энергетики призывают всех и каждого сократить использование электроэнергии. Особенно с 9 до 19 (часов — Прим. ред). Не включайте одновременно мощные электроприборы. Переносите стирку на ночные часы. Выключайте свет в помещениях, которые не используете», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Также он призвал владельцев торговых центров, магазинов и ресторанов уменьшить яркость освещения витрин и вывесок, и, кроме того, отметил, что и предприятия страны могут принять новые меры для повышения эффективности использования энергии.

Все эти меры должны позволить избежать отключений, отметил Шмыгаль.

Ранее 7 декабря в компании «Укрэнерго» сообщили, что Украина начала аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Диспетчерский центр «Укрэнерго» привлёк аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши мощностью 700 МВт с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск). Лимиты потребления электроэнергии и графики отключений не вводились. К утру 7 декабря на Украине без электроэнергии оставались 408 населённых пунктов.

29 ноября в «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии и сложной ситуации из-за резкого роста потребления ввиду ухудшения погоды и включения в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов. Отмечалось, что электростанции не могут выработать достаточно энергии, чтобы удовлетворить все потребности: солнечные электростанции почти не работают из-за облачности, а на тепловых станциях некоторые блоки находятся в ремонте.