Киев, 5 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. На Украине снизили мощность энергоблоков одной из атомных электростанций. Как стало известно 5 марта, причиной послужил вывод в ремонт высоковольтной линии электропередачи.

РИА Новости Ровенская АЭС

«В ремонт выведена одна воздушная высоковольтная линия 330 кВ. В этой связи снижена мощность энергоблоков одной из АЭС», — сообщается в Telegram-канале энергетической компании «Укрэнерго».

О какой именно станции речь, не уточняется. В стране действуют всего три АЭС.

В беседе с ИА Регнум замгенерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Украина находилась в затяжном энергетическом кризисе ещё до 2022 года и даже если бы в настоящее время не вела боевых действий, всё равно рисковала бы столкнуться с проблемами обеспечения населения электрической энергией. По мнению эксперта, заявления со стороны украинского Института энергетических стратегий о том, что, если в ходе отопительного сезона отключится какая-либо из АЭС, для киевского режима это станет катастрофой, звучат правдоподобно, но их ценность не очень велика. Фролов объяснил это тем, что неизвестна активность потребления энергии, число потребителей и активность ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.