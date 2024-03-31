Киев, 31 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Харькове действуют графики почасовых отключений электроэнергии, сообщило 31 марта минэнерго Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений», — говорится в Telegram-канала ведомства.

В ведомстве объяснили это в том числе ненадежностью системы передачи электроэнергии. Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, днём издание «Страна. ua» со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК сообщило об аварийном отключении подстанции в Одессе. Электричество пропало в Хаджибейском и Киевском районах. В течение нескольких часов подачу электроэнергии обещали восстановить.

Харьков погрузился во мрак из-за авиаударов по стратегическим объектам на Украине, посетовали авторы статьи французского журнала L’Express. Местные чиновники подтвердили, что один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под Харьковом стал сильнейшим с начала СВО.