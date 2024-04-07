Берлин, 7 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Политик уверен, что президент России Владимир Путин заинтересован в дипломатическом решении вопроса.

«Я твердо убеждён, что Путин также заинтересован в этом. <…> Пришла пора рассмотреть варианты, чтобы как-то завершить это [конфликт]», ― заявил Шрёдер.

Он также выразил мнение, что Социал-демократической партии Германии следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения украинского конфликта.

Политик обратил внимание на действия главы парламентской фракции Рольфа Мютцениха, который призвал к заморозке кризиса для его возможного дипломатического урегулирования. По словам Шрёдера, работа в этом направлении поможет СДПГ вернуть себе авторитет антивоенной партии.

При этом бывший канцлер отметил, что странам Евросоюза бессмысленно ждать какой-либо инициативы от Китая в разрешении конфликта на Украине, поскольку Пекин лишь выигрывает от него в мировой политике и укрепляет своё влияние.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, поддерживающий поставки оружия ВСУ, 30 марта высказал мнение, что надеяться на скорое урегулирование конфликта на Украине «с хорошим концом» не стоит. При этом он добавил, что не поддерживает идею заморозки конфликта, украинцы сами должны решить этот вопрос.

Мэр Киева Виталий Кличко 31 марта выступил против заморозки украинского конфликта и попросил у Запада больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 29 марта впервые заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. По его мнению, если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала российской специальной военной операции, то российские власти якобы сами согласятся на переговоры.

До этого Зеленский неизменно заявлял, что переговоров с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года не будет.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 6 апреля заявил, чтодиалог между Россией и Украиной необходим, а мирное урегулирование конфликта невозможно без участия российской стороны.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на сегодня вокруг Украины сложилась патовая ситуация. При этом он подчеркнул, что вины России в этом нет. Глава ведомства также указал на готовность Москвы в любой момент договариваться, но на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае спецоперация продолжится.