Вена, 6 апреля, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Диалог между Россией и Украиной необходим, а мирное урегулирование конфликта невозможно без участия российской стороны, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Le Figaro.

bundeskanzler.at Федеральный канцлер Карл Нехаммер

«Без участия Российской Федерации (в урегулировании конфликта. — Прим. ред.) не будет мира. Сложившуюся ситуацию тяжело разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придёт время, является необходимостью», — указал политик.

Также он предположил, что в апреле 2022 года Россия и Украина за всё время с начала специальной военной операции были наиболее близки к договорённости, была возможность напрямую поговорить друг с другом. При этом, по словам Нехаммера, отсутствие процесса по урегулированию конфликта связано с якобы нежеланием России вести переговоры.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что цель России и специальной военной операции — прекратить начатую Украиной войну. Как указал глава государства, Москва твёрдо намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров. При этом Путин напомнил, что от переговорного процесса отказались именно киевские власти, когда осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Россией.