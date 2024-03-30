Берлин, 30 марта, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, поддерживающий поставки оружия ВСУ, высказал мнение, что надеяться на скорое урегулирование конфликта на Украине «с хорошим концом» не стоит. Такое предположение он озвучил в своём видеообращении в соцсети X.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Мы стремимся к миру. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — заявил Роберт Хабек.

По словам немецкого чиновника, Германия и Европа должны быть готовы к возможной угрозе безопасности. Хабек пояснил, что Россия «полностью перешла на военные рельсы» и наращивает вооружение.

«Я и сейчас выступаю за то, чтобы мы и дальше поддерживали Украину в больших объёмах и новой военной техникой», — сказал вице-канцлер, добавив, что не поддерживает идею заморозки конфликта, украинцы сами должны решить этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не станет угрожать странам НАТО нападением, однако категорически выступает против вступления в альянс Украины и никогда не смирится с этим. Об этом 29 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в спорных дебатах с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

По мнению Орбана, необходимо создать некую «безопасную буферную зону», с предоставлением Киеву гарантий безопасности.

В интересах собственной безопасности Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Никакая поддержка киевского режима со стороны Запада не изменит ход спецоперации. Поставки вооружений на Украину только истощат ресурсы стран, которые будут в этом участвовать, подчеркнули в Кремле.