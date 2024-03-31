Киев, 31 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта и попросил у Запада больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракет. Об этом написала немецкая газета Bild.

Nazar Furyk/Global Look Press Виталий Кличко

По его словам, идея заморозки конфликта — неверная.

«Вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России», — заявил Кличко.

По его словам, киевскому режиму нужно больше систем ПВО и зенитных ракет.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. В частности, он утверждает, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала российской специальной военной операции, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры.

До этого Зеленский неизменно заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского, подчеркнул, что с момента начала специальной военной операции геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона, и с этим всем придётся считаться.

Заявления главы киевского режима о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.