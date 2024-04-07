Москва, 7 апреля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Россия в мировой торговле стала гораздо больше ориентироваться на Восток, чем на Запад. Но главное, что страна, наконец, сделала ставку на развитие внутреннего потенциала. А это, в свою очередь, снижает внешнеэкономические риски России. Такой оценкой поделился с ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве Пётр Арефьев, комментируя выбывание западных стран из пятёрки крупнейших торговых партнёров России по итогам 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам приходится сейчас ориентироваться на восток, потому что Европа сама отказывается от сотрудничества с нами. Зато Россия, наконец, задумалась о своих интересах. У нас есть необходимые ресурсы для развития своей промышленности. И, помимо поворота на восток, происходит переориентация на внутренний рынок, что, опять-таки, сказывается на нас лучшим образом. Это даёт возможность получить наибольший выигрыш. Например, мы теперь самостоятельно производим двигатели для скоростных электропоездов», — отметил эксперт.

Нельзя при этом сказать, что окончательная потеря западных стран в качестве торговых партнёров выгодна России, уточнил Арефьев. Чем больше направлений для товарооборота, тем меньше внешнеэкономических рисков. А сокращение числа торговых партнёров может сделать страну более уязвимой.

«Когда партнёры видят, что у нас есть какая-то альтернатива в плане заключения сделок, они всегда пойдут на уступки. Например, сделают скидку на интересующий нас товар. А если видят, что эта альтернатива в лице европейцев «огрызается», то и сами уже ведут себя по-другому», — пояснил собеседник ИА Регнум.

При взаимовыгодном взаимодействии с Европой её промышленный потенциал в совокупности с ресурсами России мог бы стать силой гораздо более значительной, нежели потенциал Китая или США, убеждён эксперт. Но объединить усилия не получилось. Вмешались Штаты, что в итоге вылилось в конфликт вокруг Украины и санкционное противостояние. А США, столкнув Европу с Россией, в свою очередь, оказались в выигрыше.

Другое дело, что эта ситуация — проблема не столько для России, сколько для самой Европы, лишённой собственной политической воли, заметил эксперт. И в первую очередь — для Германии, которая отказалась от использования недорогих российских ресурсов на благо своего промышленного комплекса. Причём выпадение из первой пятёрки торговых партнёров России стало в этом смысле для немецкой экономики не самым ужасным результатом. Главный итог — это потеря роли «экономического локомотива» Европы.

Пятёрку крупнейших торговых партнёров России покинули страны Запада, а больше половины всего объёма торговли в денежном выражении пришлось на Азию, следует из данных статистики Федеральной таможенной службы.

Так, по информации ФТС, товарооборот России в 2023 году составил 710,1 млрд. долларов. Из этой суммы 51% принесла торговля с азиатскими странами и лишь 23% — с европейскими.

При этом ещё большая доля, 60% общего товарооборота, пришлась на первую пятёрку торговых партнёров России: Китай, Индию, Турцию, Белоруссию и Казахстан. Германия, товарооборот с которой составил 12,2 млрд долларов, вошла по итогам 2023 года только во вторую пятёрку российских партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин заявил 11 января, что по итогам прошлого года Россия стала первой экономикой в Европе. Он особо отметил, что это произошло на фоне усиленных попыток задушить экономику страны. А в феврале глава государства отметил, что западные санкции открыли новые возможности для отечественных компаний: открылись новые для них рынки сбыта.