Симферополь, 7 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит поступить по-мужски и лично возглавить французский оккупационный корпус на территории Украины. Об этом 7 апреля заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так натерпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам депутата, в этом случае у Макрона будет возможность недолго побыть в роли Наполеона, а российские Вооружённые силы напомнят французской стороне, чем завершаются походы и агрессия против России.

«Мы готовы преподать им урок истории», — подчеркнул Шеремет.

Он также призвал народ Франции вразумить власти страны, чтобы не допустить кровопролития, которым «так упивается» глава киевского режима Владимир Зеленский, уже уничтоживший здоровое мужское население Украины.

«Теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы, чтобы как можно подороже продать остатки растоптанной им страны. Видимо, теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил об обсуждении лидерами Европы вопроса вероятной отправки войск на Украину на саммите в Париже. Он уточнил, что французские власти приложат все усилия для того, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Зеленский 6 апреля поддержал идею о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине. При этом глава киевского режима признал, что украинская сторона не может стать инициатором отправки иностранных войск.

Политолог, глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский 31 марта заявил в беседе с ИА Регнум, что Франция и остальные западные страны не готовы к дальнейшему расширению украинского конфликта. Эксперт отметил, что слова Макрона настороженно приняли ближайшие союзники Франции по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германия.