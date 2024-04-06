Киев, 6 апреля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, 6 апреля отвечая на вопросы в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона, поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее французский лидер допускал вариант переброски в зону военных инструкторов и механиков в эту страну, а также не исключал сценария с размещением иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, находящихся на указанном направлении.

Глава киевского режима отметил, что Украина никогда не будет против таких инициатив. Вместе с тем он признал, что Киев не может выступить инициатором отправки иностранных войск.

Украинский лидер утверждает, что этому помешает Россия. Кроме того, по его словам, призывы Киева может не поддержать население других стран, которое способно выступить против оказания помощи Украине.

Глава киевского режима также подчеркнул, что хотел бы услышать от Макрона детали его инициатив. Кроме того, он пожаловался, что у ВСУ нет снарядов для наступательных действий, но их пока хватает на удерживание текущих позиций.

Глава киевского режима уточнил, что украинская армия пытается восполнить дефицит боеприпасов дронами. При этом он добавил, что беспилотники не могут стать альтернативой снарядам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул предположение о том, что Запад может направить войска в зону украинского конфликта уже через два-три месяца. Он отметил, что ситуация меняется и то, что совсем недавно казалось невозможным, теперь начинает воплощаться в реальность.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. На начальном этапе его численность составит около двух тысяч военнослужащих. Глава СВР предупредил, что в случае переброски в зону украинского конфликта этот контингент станет приоритетной легитимной мишенью для российской армии.