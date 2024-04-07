Берн, 7 апреля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Североатлантический альянс стал по меньшей мере политической стороной конфликта на Украине, но отправка западных войск сделает НАТО полноценным его участником. Об этом заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью Weltwoche, опубликованном на YouTube-канале издания.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Я ожидаю, что эти дебаты о том, что нам придётся поддерживать Украину, так сказать, своими солдатами, станут ещё более интенсивными. Это приведёт только к дальнейшей эскалации, которую вообще-то следовало бы предотвратить», — указал политолог.

Как отметил Варвик, НАТО фактически является политической стороной конфликта, поскольку страны — члены альянса поддерживают украинскую сторону оружием и финансовыми средствами, а также обучают на своей территории военнослужащих ВСУ. При этом эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс станет прямым участником конфликта, если отправит туда свои вооружённые силы.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что страны лидеры стран — членов Евросоюза обсуждали возможность отправки военных ЕС и НАТО на Украину, однако никаких решений в этом вопросе принято не было. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял о едином мнении лидеров европейских стран о недопустимости участия военнослужащих альянса в конфликте на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен указывал, что прямое вооружённое столкновение с Россией не соответствует интересам Вашингтона и несёт угрозу американской нацбезопасности.

При этом посол России в Финляндии Павел Кузнецов предупредил, что, несмотря на озвученные представителями западных стран заявления о недопустимости отправки солдат НАТО на Украину, позиция европейских стран в этом вопросе может измениться. Власти Финляндии, например, по словам Кузнецова, будут принимать решения в соответствии с интересами Вашингтона.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.