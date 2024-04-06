Хельсинки, 6 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Власти Финляндии ориентируются на Соединённые Штаты Америки в вопросе возможной отправки своих военных на Украину, решения будут приниматься в соответствии с интересами Вашингтона. Об этом в интервью ТАСС 6 апреля заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину… Думаю, что и в этом вопросе финны будут ориентироваться в первую очередь на Вашингтон, а даже не на европейских грандов», — указал посол.

Как отметил Кузнецов, текущая позиция финских властей о недопустимости отправки своих военных в зону украинского конфликта может быстро измениться, учитывая заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая призывает поддерживать эту тему на плаву.

В интервью британскому изданию The Financial Times Элина Валтонен заявила, что Финляндия не намерена на данном этапе обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, при этом отметив, что в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что на встрече лидеров стран — членов Европейского союза участники конференции обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял о едином мнении лидеров европейских стран о недопустимости участия военнослужащих стран Североатлантического альянса в конфликте.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI 3 апреля заявил, что прямое вооружённое столкновение с Россией на Украине не соответствует американским интересам и несёт угрозу национальной безопасности США.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.