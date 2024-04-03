Вашингтон, 3 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Прямое вооружённое столкновение с Россией на Украине не отвечает американским интересам, Вашингтон хочет этого избежать ради собственной национальной безопасности. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

EPA/ТАСС

Блинкен добавил, что Соединённые Штаты Америки выступают против отправки Сухопутных войск на Украину, потому что такой шаг приблизил бы прямой конфликт с Россией.

«Политика президента Джо Байдена предельно ясна: никаких войск США на территории Украины не будет», ― подчеркнул он.

Госсекретарь подчеркнул, что конфликт с Россией не в интересах ни США, ни союзников по НАТО.

По словам Блинкена, с первого дня украинского конфликта глава Белого дома был убеждён, что необходимо избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация.

«С тех пор он очень чётко двигался в этом направлении, поддерживая Украину, но избегая войны с Россией», ― отметил Блинкен.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, поскольку уже участвует в нём.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин 25 июля прошлого года отметил, что Североатлантический альянс непосредственно участвует в конфронтации с Россией на Украине.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 10 марта заявил, что ряд стран блока уже отправили военных на Украину. При этом он не стал уточнять, какие именно это государства. После этих слов Захарова заявила, что альянсу бессмысленно продолжать отрицать этот факт.

Поставки Украине американского дальнобойного оружия свидетельствуют о том, что США вовлечены в конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Глава дипмиссии напомнил, что ещё несколько лет назад США передавали лишь лёгкое и стрелковое оружие, сейчас поставляются ракетные системы, позволяющие бить по территории России. Антонов возложил на власти США ответственность за убийство российских граждан.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена в 2024 году втянет США в полномасштабную войну с Россией для того, чтобы удержаться у власти.