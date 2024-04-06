Москва, 6 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла на трёх направлениях в зоне спецоперации — донецком, южнодонецком, херсонском — до 575 военных. Об этом 6 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком направлении потери Вооружённых сил Украины превысили 470 бойцов. Также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, восьми автомобилей, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, гаубицы М777 американского производства, четырёх самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира». Также на этом направлении российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии.

На южнодонецком и херсонском направлениях потери ВСУ составили свыше 90 и до 35 военных соответственно. Кроме того, украинская армия лишилась в общей сложности десяти автомобилей, САУ «Гвоздика» и Caesar французского производства, трёх гаубиц Д-30 и американской М777.

Российские военные нанесли удары по позициям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах Антоновки, Красногоровки, Красного, Нового в ДНР и Белогоровки в ЛНР, 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР. В запорожской и Херсонской областях под огнём российских сил оказались позиции 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.

Вооружённые силы России отразили две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки, а также улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и заняли более выгодные рубежи на донецком.

Как сообщало ИА Регнум, с 31 марта по 5 апреля украинские войска лишились на херсонском направлении 14 артиллерийских орудий, включая американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две гаубицы М777.

На купянском направлении за неделю потери ВСУ составили около 270 военнослужащих и 13 артиллерийских орудий.

Также Вооружённые силы России за неделю улучшили тактическое положение на донецком и южнодонецком направлениях.