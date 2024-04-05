Москва, 5 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украинские войска за неделю лишились на херсонском направлении в зоне проведения спецоперации 14 артиллерийских орудий, включая американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две гаубицы М777. Об этом 5 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По информации военного, группировка российских войск «Днепр» нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике нескольких бригад украинских войск около Высшетарасовки в Днепропетровской области, Работино, Нестерянки, Новоселовки и Пятихаток в Запорожской области, а также у Ивановки и Новотягинки в Херсонской области.

«Противник потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля начальник пресс-службы группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские военные за сутки уничтожили на херсонском направлении 31 украинский дрон и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также ВСУ лишились за это время до 35 бойцов.

Конашенков 3 апреля рассказал об ударе армии России по районам сосредоточения подразделений двух бригад ВСУ у Новоданиловки и Нестерянки в Запорожской области, а также под Республиканцем в Херсонской области. В результате этого украинские войска потеряли до 35 военных, а также британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и орудия Д-20 и Д-30.