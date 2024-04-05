Москва, 5 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю улучшили тактическое положение на донецком и южнодонецком направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 5 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Пономарев/ТАСС

«На донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные за это время нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ у Белогоровки в ЛНР, а также Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра в ДНР, отразив 15 контратак штурмовых групп украинской армии.

В результате этого противник потерял на этом направлении за неделю свыше 2110 бойцов, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии, отметил Конашенков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад Вооружённых сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населённых пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области», — добавил он.

Военный уточнил, что на этом направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 760 военнослужащих, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра в ДНР, выйдя к жилой застройке. Он отметил, что российские военные выбили украинскую армию из нескольких крупных и «особым образом» оборудованных опорных пунктов, ликвидировав несколько сотен украинских бойцов, включая элитные подразделения.

Позднее в этот же день издание «Военное обозрение» написало, что удар российских войск бомбой ОДАБ-500 уничтожил на южнодонецком направлении резервы главкома ВСУ Александра Сырского, переброшенные несколько дней назад «для сдерживания» продвижения армии России. Отмечалось, что взрыв бомбы разрушил коммуникации украинских войск на территории шахтного комплекса.