Москва, 5 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на купянском направлении около 270 военнослужащих и 13 артиллерийских орудий. Об этом сообщил 5 апреля представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Западная группировка российских войск совместно с артиллерией и авиацией ударили по шести бригадам ВСУ в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике, Стельмаховки в Луганской Народной Республике и Строевки в Харьковской области.

«Отражены десять контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Терны в ДНР. Потери противника составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов», — заявили в Минобороны.

Помимо этого, на авдеевском направлении российские военные освободили населённый пункт Водяное. На херсонском направлении ВСУ потеряли за неделю более 240 военных, 14 орудий артиллерии. На донецком и южнодонецком направлениях ВС России улучшили положение.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправляет на штурм на купянском участке фронта неподготовленных бойцов. По его словам, в районе Синьковки в авангарде сил находились недавно мобилизованные граждане, а «обстрелянные» штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ шли за ними.