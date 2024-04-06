Москва, 6 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников, сообщил 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — заявил генерал.

По данным российского оборонного ведомства, на этих предприятиях осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 апреля на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 6 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по базе отдыха украинских военных на побережье Очакова в Николаевской области. Там находилось расположение ВСУ, склады и места хранения военной техники.

По данным подполья, ВС России также нанесли удары по военным объектам в Харькове. В ходе них удалось уничтожить склад боеприпасов украинских войск. Как уточнил Лебедев, на складе в Харькове хранили боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, используемых для обстрела Белгородской области.