Харьков, Украина, 6 апреля, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по военным объектам в Харькове, уничтожив в том числе склад боеприпасов, заявил в субботу, 6 апреля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью 6 апреля по военным объектам города Харькова была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова», — указал Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, удар пришёлся на склад боеприпасов. При этом координатор подполья подчеркнул, что местные власти пытаются выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам.

В городе Никополе Днепропетровской области в результате удара по району железнодорожного вокзала погибли украинские военнослужащие.

В Министерстве обороны России пока не подтверждали информацию об ударах по объектам военного назначения на территории Украины 6 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на субботу в Харькове прогремела серия взрывов. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Игорь Терехов. На тот момент, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях. Ближе к утру режим воздушной тревоги ввели на всей территории Украины.