Киев, 6 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги введён на всей территории Украины. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Изначально воздушная тревога объявлялась на территории Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей Украины. Позднее, около 04:47 мск, режим опасности с воздуха распространился на всю территорию страны.

По состоянию на 05:25 мск воздушная тревога не отменена ни в одном из подконтрольных Киеву регионов. Жителей предупредили о ракетной опасности, им рекомендовано оставаться в укрытии либо немедленно проследовать в убежище.

Ранее ИА Регнум сообщало о нескольких взрывах в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, о ракетной атаке на город сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также сообщалось, что вечером 5 апреля, после 16:30 мск, воздушную тревогу объявили практически одновременно во всех областях Украины.

В ночь на 5 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремела серия взрывов. Тревогу в Харьковской области объявили на федеральном ресурсе после сообщения о взрывах. Утром 5 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов 5 апреля сообщил, что российская армия нанесла удар по территории завода «Мотор Сич», находящегося в подконтрольном Киеву городе Запорожье.