Москва, 6 апреля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. На уничтоженном в ночь на 6 апреля ударом складе с боеприпасами украинской армии в Харькове хранились боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, используемых для обстрела территории Белгородской области. Об этом 6 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Vampire для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 апреля на всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу. До этого тревожные сирены прозвучали в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Позднее в этот же день Лебедев сообщил об ударах по военным объектам в Харькове. По его словам, в ходе них в том числе удалось уничтожить склад боеприпасов украинских войск.

Мэр Харькова Игорь Терехов 6 апреля заявил о повреждении ряда административных зданий в городе. До этого украинские СМИ сообщали о сериях взрывов на территории Харькова.