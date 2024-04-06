Астана, 6 апреля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Паводки, начавшиеся в марте, стали самым крупным природным бедствием в Казахстане за последние 80 лет. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в телеобращении к гражданам.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Произошла природная катастрофа. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — заявил он.

В десяти регионах Казахстана из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация с весенними поводками остро стоит и в России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 3 апреля рассказал, что Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с весенними паводками. Он уточнил, что президент поручил оказать помощь людям в зоне подтопления.

МЧС 5 апреля направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. Эвакуировали свыше 4,2 тыс. человек, включая 1019 детей. В пункты временного размещения доставили 427 человек. Власти подтвердили гибель двоих человек.