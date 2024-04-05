МЧС направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбуржье
МЧС направило передовые отряды для борьбы с паводками в Оренбургской области
Москва, 5 апреля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Глава МЧС Александр Куренков направил в Оренбургскую область, оказавшейся в зоне сильных паводков, передовые спасательные отряды, сообщили 5 апреля в пресс-службе.
«Два самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели в Орск», — проинформировало МЧС.
В ведомстве уточнили, что на борту самолётов находятся более ста специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, а также специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты, водолазная станция быстрого развертывания.
Помимо этого, из Ногинского спасательного центра МЧС направили насосно-рукавный комплекс «Шквал», способный откачивать до 350 литров водяной смеси за секунду. Из Пермского края выехали 40 специалистов и семь единиц техники, в том числе плавсредства.
По данным МЧС, в Оренбуржье остаются подтопленными 1659 домов и 5062 придворовых участка. В результате паводка эвакуировали 2797 человек, из них 636 — дети. В пунктах временного размещения находятся 185 человек.
Как сообщало 4 апреля ИА Регнум, в Оренбургской области из-за весеннего паводка ввели режим чрезвычайной ситуации.
В МЧС России также сообщили, что в 34 регионах ситуация с паводком входит в активную фазу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 апреля рассказал, что глава государства заслушал доклады о ситуации с весенними паводками. Он уточнил, что Владимир Путин поручил оказать помощь людям в зоне подтопления.