Москва, 3 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с весенними паводками и поручил оказать помощь оказавшимся в зоне подтопления людям. Об этом 3 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

МЧС России. Кадр из видео

«Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провёл телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в 32 регионах России начались весенние паводки, наиболее сложная ситуация на Алтае и в Оренбургской области. В Алтайском крае в зоне подтопления остаются 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах, в пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал, что в 11 регионах ЦФО ожидается увеличение площадей территорий и числа объектов, подтопленных паводками. Аналогичные риски ожидаются в Карелии, в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.