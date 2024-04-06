Роли, США, 6 апреля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Каролина Харрикейнз».

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:2.

У «Харрикейнз» голами отличились оформивший дубль Джейк Гюнцель (35-я и 60-я минуты), Мартин Нечас (52-я, в большинстве) и Себастьян Ахо (59-я, в большинстве). В составе «Кэпиталз» обе шайбы на счету Овечкина (4-я и 20-я).

В результате этого российский форвард довёл количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 851 и сократил отставание от занимающего первое место по этому показателю Уэйна Гретцки (894) до 43 голов. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 62 (29 шайб + 33 результативные передачи) очка.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Баффало Сейбрз». Матч проходил на арене «Кибэнк-центр» в Буффало и завершился победой хозяев с крупным счётом 6:2.

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил рост результативности Овечкина в НХЛ игрой самого нападающего и в целом его команды. По словам эксперта, сейчас в игре российского игрока всё зависит от него самого.

Капитан «Кэпиталз» 29 марта стал участником двух конфликтных эпизодов в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс», который закончился в пользу канадской команды со счётом 5:1. В одном из них защитник канадцев Марк Джиордано ударил Овечкина по лицу.