Буффало, США, 3 апреля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Баффало Сейбрз», в котором его клуб проиграл.

AP/TASS Александр Овечкин

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев с крупным счётом 6:2.

Отметившийся голевым пасом российский форвард «Кэпиталз» этим прервал серию без результативных действий из трёх подряд матчей. В нынешнем сезоне Овечкин смог набрать 59 (26 шайб + 33 результативные передачи) очков в 71 встрече.

Это поражения стало для «Вашингтона» третьим подряд, клуб с 82 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона и восьмой строчке в таблице Восточной конференции и пока сохраняет шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил рост результативности Овечкина в НХЛ игрой самого форварда и в целом «Вашингтона». Он подчеркнул, что сейчас в игре россиянина всё зависит от самого нападающего.

Овечкин 29 марта стал участником двух конфликтных эпизодов в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс», закончившегося в пользу канадской команды со счётом 5:1. В первом случае российский форвард провёл жёсткий силовой приём против защитника «Торонто» Джейка Маккейба, а во втором другой защитник канадцев Марк Джиордано ударил его по лицу.