Торонто, Канада, 29 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником двух конфликтных эпизодов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

В первом периоде Овечкин провёл силовой прием против защитника «Торонто» Джейка Маккейба. Он плечом ударил соперника в грудь, из-за чего тот упал на лёд. Причём российский игрок не нарушал правил и не получил никакого наказания.

В одном из следующих эпизодов канадский защитник «Торонто» Марк Джиордано ударил Овечкина по лицу. Овечкин не стал реагировать на провокацию, поэтому за грубость удалили только его соперника.

Как сообщало ИА Регнум, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:5. Овечкин сделал два броска в створ ворот, провёл три силовых приёма и очков не набрал.

23 марта Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Он набрал два очка (шайба + голевой пас) в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Каролина Харрикейнз».