Москва, 31 марта, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Рост результативности нападающего команды «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связан с удачной игрой как самого хоккеиста, так и команды в целом, заявил трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко.

Nhl.com

«Давайте будем спокойнее смотреть. Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Всё в его руках», — приводит слова Терещенко издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Овечкин провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеист отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:5. Овечкин сделал два броска в створ ворот, провёл три силовых приёма и очков не набрал.

27 марта Овечкин прервал свою результативную серию, однако помог команде победить «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:3 в овертайме. Голевая серия Овечкина прервалась, но он завершил матч с показателем полезности «+1».

До этого российский форвард забивал в каждой из пяти предыдущих встреч. В общей сложности за этот период на его счету восемь шайб.