Лондон, 31 марта, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Сегодня отсутствует необходимость отправки войск западных стран на Украину, но это возможно в будущем. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью британской газете The Financial Times.

IMAGO/Florian Gaertner

«Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать», — сказала Валтонен.

Она добавила, что Запад не знает, к чему приведёт конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит раскрывать все карты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран Евросоюза и Североатлантического альянса на Украину.

В это же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что страны — участницы ЕС и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого политика, представители западных стран в ходе дискуссии обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

Слова президента Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.