Киев, 5 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины 5 апреля. Об этом сообщили на официальном ресурсе оповещения населения.

Иван Шилов ИА Регнум

Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах после 16:30 по киевскому времени (совпадает с мск). Также сообщается о взрывах в Сумской области.

Министерство обороны России 5 апреля пока на сообщало о нанесении ударов по украинским объектам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе прогремела серия взрывов. Тревогу в Харьковской области объявили на федеральном ресурсе после сообщения о взрывах.

Утром 5 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. В это время тревогу объявили в Одесской, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов 5 апреля сообщил, что российская армия нанесла удар по территории завода «Мотор Сич», находящегося в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Он отметил, что на предприятии производили комплектующие для беспилотников и двигатели для военных самолётов и вертолётов, а также ремонтировали боевую технику ВСУ.