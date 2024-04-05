Мелитополь, 5 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Взрывы во временно подконтрольном украинской армией городе Запорожье, по предварительной информации, прогремели в результате удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по промышленной площадке завода «Мотор Сич». Об этом 5 апреля сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале.

Кирилл Нортон /РИА Новости

«По предварительным данным, причиной взрывов во временно оккупированном нацистами городе Запорожье стали прилёты двух ракет ОТРК «Искандер-К». Как минимум есть попадание по промплощадке «Мотор Сич», — написал он.

По словам Рогова, предприятие производит авиадвигатели АИ-450, комплектующие для дронов и двигатели для военных самолётов и вертолётов, а также ремонтирует боевую технику украинских войск.

Сейчас движение по улице Иванова от улицы Стефанова до улицы Моторостроителей в Запорожье перекрыли после взрывов, добавил сопредседатель координационного совета.

Ранее Рогов написал о серии взрывов во временно оккупированном киевскими властями городе Запорожье, пообещав позднее уточнить подробности произошедшего.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля глава назначенной Киевом так называемой военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров написал о взрывах во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Он не уточнил, где именно это произошло.

По информации министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на временно подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.