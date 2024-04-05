Киев, 5 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Одесской области Украины прогремели несколько взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«На Одесчине были слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Утром 5 апреля в ряде областей на Украине объявили воздушную тревогу. Сигналы раздались в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожья.

В Министерстве обороны России пока не сообщали об ударах по объектам на территории Украины.

Как писало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов 4 апреля сообщил о взрывах в городе. Подробностей он не представил.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 4 апреля под удар Вооружённых сил России попала подстанция в Харькове, после чего в городе пропал свет. Также два попадания были в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе города.

Кроме того, в Харькове без внешнего электропитания осталась научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов». В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включились аварийные дизель-генераторы.

О серии мощных взрывов во временно подконтрольном киевским властям городе Запорожье 4 апреля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.