Харьков, Украина, 5 апреля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Очередная серия взрывов прогремела в Харькове, на востоке Украины, в четверг вечером, 4 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Харькове снова слышны взрывы», — написал он в своём Telegram-канале около 23:30 по местному времени (совпадает с мск).

Информация о первой серии взрывов поступила за полтора часа до этого. На данный момент воздушная тревога действует в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги сработали в городе после сообщения о взрывах.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее, в четверг, в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что расположенная в Харькове научно-исследовательская ядерная установка «Источник нейтронов» оказалась обесточена. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под удар Вооружённых сил России попала подстанция в Харькове, после чего в городе пропал свет. Кроме того, российская армия нанесла удар по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами в Харькове.