Харьков, Украина, 6 апреля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом в ночь на 5 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным телеканала «Общественное», в городе прогремели как минимум два взрыва. Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале. Кроме того, о ракетной атаке на город сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 5 апреля, после 16:30 мск, воздушную тревогу объявили практически одновременно во всех областях Украины.

В ночь на 5 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремела серия взрывов. Тревогу в Харьковской области объявили на федеральном ресурсе после сообщения о взрывах. Утром 5 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов 5 апреля сообщил, что российская армия нанесла удар по территории завода «Мотор Сич», находящегося в подконтрольном Киеву городе Запорожье.