Вашингтон, 5 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Власти США совместно работают с компанией Starlink и Украиной, пытаясь заблокировать якобы использование терминалов спутниковой связи компании Вооружёнными силами России. Об этом заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей 5 апреля помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подтвердил, что ВСУ используют терминалы, и упомянул неподтверждённые сообщения об их использовании российскими военными.

«Думаю, скажу следующее: было бы трудно поверить, что они не сообразили, как это сделать. В интересах Украины — блокировать их эффективность», — заявил Плам, не поясняя, имеет он в виду предполагаемые действия России или нечто иное.

Плам не вдавался в детали, но подчеркнул, что у Пентагона нет претензий к Starlink, так как компания не нарушает контракты с Минобороны США. Он выразил убеждённость, что в случае, если ВС России используют терминалы, это «представляет собой как минимум нарушение лицензионных условий».

Как сообщало ИА Регнум, на коксохимическом заводе в Авдеевке после освобождения населённого пункта нашли терминал системы Starlink. Российские штурмовики установили, что его использовали украинские военные в том числе для управления беспилотниками.

Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии инициировали расследование в отношении компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, после сообщений о том, что Россия якобы использует терминалы Starlink в ходе спецоперации. По информации Washington Post, конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили в SpaceX письмо с требованием объяснить, применяла ли компания меры, чтобы исключить возможность использования спутников российской армией. Маск назвал ложными подобные заявления и отметил, что ему неизвестно о случаях попадания их в Россию обходными путями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о поставках терминалов американской спутниковой системы в страну. Он указал на то, что этот вид связи не сертифицировали в России, а потому его не могут использовать.

Агентство Bloomberg в свою очередь провело собственное расследование и выяснило, что терминалы Starlink незаконно продаются на чёрном рынке. Их перевозят контрабандой. Установлено, что Starlink используется в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продают. При этом контрабандисты активируют терминалы на территории других государств, а затем находят покупателей в любой другой стране.