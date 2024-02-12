Москва, 12 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Система Starlink не сертифицирована в России и не может ни официально поставляться, ни официально использоваться в РФ, заявил журналистам 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно, не может никак использоваться официально», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители вооружённых сил Украины заявили журналистам, что ВС РФ закупают и используют терминалы спутниковой связи Starlink, которые для ведения боевых действий применяют и ВСУ.

По одной из версий, ВС РФ якобы закупают терминалы Starlink с активированными аккаунтами через Дубай, и эти терминалы работают на территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Поводом для подозрений стали жалобы солдат ВСУ на проблемы с интернетом от Starlink, которые наблюдаются уже в течение нескольких месяцев, а в последние недели усилились. Причина снижения качества услуг официально не установлена.

Компания SpaceX ни прямо, ни косвенно не продаёт России терминалы Starlink, заявил в свою очередь владелец компании Илон Маск. Соответствующие утверждения СМИ он назвал ложными.