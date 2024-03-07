Вашингтон, 7 марта, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии инициировали расследование в отношении компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску,после сообщений о том, будто Россия использует терминалы спутниковой системы Starlink в ходе СВО на Украине. Об этом 7 марта сообщила газета Washington Post.

Wolf von Dewitz/Global Look Press

По информации издания, конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили в SpaceX письмо, в котором потребовали объяснить, применяла ли компания необходимые меры, чтобы исключить возможности использования своих спутников российской армией.

«Мы обеспокоены тем, что у вас может не быть соответствующих ограничений и политики», — процитировало издание письмо политиков.

Отмечается, что Маск назвал ложными заявления, будто его компания продаёт спутниковые терминалы России. Бизнесмену также неизвестно о случаях, чтобы они попадали в РФ обходными путями.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, будто в России стали покупать терминалы Starlink через третьи страны и передавать участникам СВО. По данным ведомства, российская сторона использует эту связь всё активней. В ГУР не стали раскрывать, каким образом получили эти данные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о поставках терминалов американской спутниковой системы в Россию. Он указал на то, что этот вид связи не сертифицировали в РФ, а потому его не могут официально использовать в стране.