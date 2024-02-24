Авдеевка, ДНР, 24 февраля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Брошенный командный пункт украинских войск обнаружили российские военные на Авдеевском коксохимическом заводе (ДНР), где находился терминал глобальной спутниковой системы Starlink. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

На территорию предприятия вошли штурмовые группы 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России. Терминал, который нашли бойцы, использовался ВСУ в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Кроме того, в цехах коксохимического завода находились десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, а также ручные гранаты, автоматы, патроны и сухие пайки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска освободили Авдеевку. В свою очередь, глава государства поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что освобождение этого города стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Он добавил, что теперь военные должны освободить всю территории Донецкой Народной Республики.

20 февраля стало известно том, что правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных, которые ВСУ оборудовали в указанном населённом пункте.