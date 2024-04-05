Луганск, 5 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ в ЛНР задержали студентку, передававшую через мессенджеры Вооружённым силам Украины информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что администраторов Telegram-каналов, с которыми общалась девушка, интересовала российская военная техника, обстановка в регионе, а также военные и административные объекты. Студентка делала фотографии зданий и отправляла через Telegram.

«Жительница республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции»,— говорится в сообщении ФСБ.

Как призналась подозреваемая на оперативном видео, ей удалось выяснить, что данные она передавала украинскому военному, сообщил ТАСС.

«Оказалось, что информация, которую я ему передаю, представляет опасность для республики», ― рассказала она.

Задержанная ― студентка-отличница последнего курса специальности «социология» одного из вузов ЛНР. Теперь в отношении неё возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта ФСБ заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве с СБУ. Женщина согласилась помогать украинским спецслужбам, в том числе собирать и передавать информацию о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России. Подозреваемая также обсудила с представителями СБУ возможность перехода на сторону ВСУ своего близкого родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Минобороны.

12 марта сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Силовики выяснили, что мужчина передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

ФСБ 5 апреля проинформировала о задержании в ЛНР мужчины, который с 2019 года снабжал СБУ данными о российских пограничниках. Украинских кураторов интересовали персональные данные российских силовиков, в том числе касающиеся их транспортных средств. Ведомство возбудило уголовное дело о шпионаже.