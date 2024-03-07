Майкоп, 7 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщила 7 марта пресс-служба Управление федеральной службы безопасности России по Республике Адыгея.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Майкопа за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», — говорится в сообщении.

Её задержали. Майкопский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ установили, что женщина согласилась помогать СБУ, в том числе собирать и передавать информацию о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России. Подозреваемая также обсудила с представителями СБУ возможность перехода на сторону ВСУ своего близкого родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Министерством обороны России на прохождение военной службы в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о российских военных. Задержанный оказался украинским гражданином. Он собирал сведения о местах дислокации российских военных и техники и передавал её украинской стороне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

УВ Симферополе 28 февраля задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения по ним ударов со стороны ВС. Украинский гражданин получил от куратора из Главного управления разведки минобороны Украины задание по сбору данных о нахождении и перемещении подразделений Росгвардии.