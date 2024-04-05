Луганск, 5 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. На территории ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках, сообщили 5 апреля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержанный, как выяснилось, работал на СБУ с 2019 года, помогая украинской стороне устанавливать личности российских пограничников. Украинские спецслужбы завербовали его, используя имеющийся у них компромат.

Он согласился выполнять поручения СБУ, связанные с выяснением персональных данных пограничников. Кроме того, он передавал в Киев сведениях об их транспортных средствах.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ бывшего израильского военного. Осуществить задуманное бывший военнослужащий ЦАХАЛ не успел. Под контролем российских силовиков он покинул Россию, въезд в страну для него закрыли.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали в ЛНР гражданина Украины, который передавал в СБУ данные о местах дислокации российских военных — участников СВО. Он также передавал в Киев данные о различных объектах на территории ЛНР. Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже.