Мариуполь, ДНР, 12 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили 12 марта в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Федеральная служба безопасности заподозрила жительницу Майкопа в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Женщина согласилась помогать СБУ, в том числе собирать и передавать информацию о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России. Подозреваемая также обсудила с представителями СБУ возможность перехода на сторону ВСУ своего близкого родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Минобороны РФ.

11 марта сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 55-летнего жителя Геническа, который участвовал в террористическом вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).