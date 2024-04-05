Энергодар, Запорожская область, 5 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Украинская армия 5 апреля атаковала беспилотниками Запорожскую АЭС, нанеся удары в районе азотно-кислородной станции и грузового порта, сообщили в пресс-службе атомной станции.

Алексей Коновалов/ТАСС

На ЗАЭС отметили, что прилёты украинских боевых беспилотников за последнее время происходили неоднократно. Сегодня, 5 апреля, прилёты были в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2.

«В результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе.

Руководство ЗАЭС заявило, что недопустимо обстреливать атомную станцию и её инфраструктуру. Подобные действия могут привести к печальным последствиям и отрицательно повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта отключилась снабжающая ЗАЭС электричеством высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивала линия 330 кВ «Феросплавная». Позже «Днепровскую» снова подключили. Через две недели, 4 апреля, произошло отключение «Феросплавной» линии.

На момент этих отключений все блоки ЗАЭС находились в состоянии останова.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал реальной угрозу безопасности ЗАЭС из-за отключения одной из линий. Ссылаясь на работающий на станции экспертов МАГАТЭ, он заявил о «военной активности» в регионе. Эксперты, отметил глава агентства, слышали звуки выстрелов.

В марте глава города Энергодара Эдуард Сеновоз сообщал, что ВСУ стали интенсивнее атаковать ЗАЭС и саму городскую территорию. В основном они используют беспилотники, отметил мэр. Он рассказал, что над ЗАЭС пролетает очень много БПЛА и что бывают и сбросы взрывчатки.

Такой сброс произошёл 14 марта: взрывное устройство упало в пяти метрах от топливохранилища. Как сообщили на станции, попадание взрывчатки в баки привело бы к печальным последствиям.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 11 марта заявил, что из-за увеличения активности дронов ВСУ вокруг ЗАЭС увеличивается и риск возникновения ЧП на атомной станции. Специалисты нейтрализуют дроны, но ЧП может произойти «в любой момент».