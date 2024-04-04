Энергодар, Запорожская область, 4 апреля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской атомной электростанции отключилась, причины произошедшего выясняются. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служа АЭС в Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Сегодня в 10:06 (совпадает с мск) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Причины отключения уточняются», — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и пять из них находятся в состоянии «холодный останов», а ещё один — в состоянии «горячий останов». Обслуживание оборудования ведётся в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Отмечается, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта основная снабжающая ЗАЭС линия «Днепровская» отключилась. Отмечалось, что угроз нарушений пределов безопасности не имеется, а радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений.

Позднее в этот же день отключённую высоковольтную линию энергоснабжения вновь ввели в работу. На станции отметили, что линии «Днепровская» и «Феросплавная-1» обеспечивают энергоснабжение ЗАЭС.