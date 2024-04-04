Вена, 4 апреля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с отключением одной из линий электроснабжения.

Иван Шилов ИА Регнум

«События сегодняшнего утра ещё раз подчеркивают вполне реальные угрозы, с которыми сталкивается этот крупный объект», — процитировали главу МАГАТЭ на сайте организации.

По словам Гросси, резервная электролиния ЗАЭС перестала работать после того, как эксперты МАГАТЭ сообщили о «военной активности» в регионе, а также о том, что слышали звуки выстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Запорожской АЭС 4 апреля сообщила, что из строя вышла одна из высоковольтных линий энергоснабжения атомной станции «Феросплавная-1», отметив, что все энергоблоки остановлены. Причина отключения выясняется, обслуживание проходило в строгом соответствии с регламентом, радиационный фон оставался на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации блоков, отметили на ЗАЭС.

22 марта пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении линии энергоснабжения «Днепровская», которая снабжает станцию электричеством. Её ввели в работу в тот же день.