Москва, 29 марта, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Попавший в плен из украинской армии Анатолий Прокунин рассказал об атаке экипажа российского танка на американскую БМП «Брэдли», в которой он находился.

U.S. Army Europe ВСУ

По словам украинца, всё произошло в Запорожской области, за Работино, под Новопокровкой.

«Мы выбежали из машины, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в «Брэдли». Меня контузило жёстко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало», — рассказал «РИА Новости» Прокунин.

После ранения попал в госпиталь, потом его отправили в отпуск. По словам Прокунина, из отпуска в ВСУ он решил не возвращаться и дезертировать.

Через месяц его поймали и отвезли в другую воинскую часть, на донецкое направление, где он и попал в плен.

Как сообщало ИА Регнум, в Полтавской области военкомат обратился в полицию с просьбой найти около 30 тыс. военнообязанных, которые не явились по повестке.

28 марта глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская в эфире французской радиостанции Franceinfo заявила, что все жители Украины должны быть готовы к службе в ВСУ. По её словам, военные действия на Украине продолжаются и в ближайшее время не закончатся. Радиостанция напомнила, что на территории Украины вскоре заработают не менее 27 рекрутинговых центров.

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без рук и ног, рассказал пленный украинский военный Николай Мозиль.