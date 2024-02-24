Авдеевка, ДНР, 24 февраля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Украинский военный Андрей Бабурин, которого российские войска взяли в плен в Авдеевке (ДНР), порекомендовал сложить оружие жителям ВСУ, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам военнопленного, такое решение позволит бойцам Вооружённых сил Украины сохранить их жизни. Бабурин также отметил, что некоторые украинские подразделения, которые находились в Авдеевке, решили отступить из города, не дожидаясь соответствующего приказа.

Он подчеркнул, что распоряжение командования об отходе поступило не сразу. Военнопленный считает, что в случае, если бы приказ дали на день раньше, то выжило бы больше украинских военнослужащих.

По мнению Бабурина, Авдеевка превратилась для ВСУ в ещё один котёл. Он также указал на адекватное отношение к украинским пленным со стороны российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы России освободили Авдеевку. 20 февраля газета The New York Times написала о том, что при отступлении украинской армии из Авдеевки оказались в плену или пропали без вести до тысячи бойцов ВСУ Вооружённых сил Украины.

23 февраля американский журналист Патрик Ланкастер выразил уверенность в том, что освобождение Авдеевки российскими войсками стало долгожданным событием для её жителей. Он добавил, что население города ждало этого события десять лет.